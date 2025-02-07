Военный эксперт Пинчук: ВСУ используют российские укрепления в Курской области

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) хорошо укрепились в Курской области и используют против России часть оборонительных сооружений, известных как «линия Суровикина». Об этом стало известно из слов военного эксперта, бывшего министра госбезопасности Донецкой народной республики Андрея Пинчука, его заявление приводит «Царьград».

Как утверждает Пинчук, ВСУ задействуют не только эту линию, но и другие российские укрепления. При этом эксперт подчеркнул, что факт использования против России не говорит о качестве возведенных фортификаций. «Нельзя сказать, что эти инженерные сооружения были плохими (...) Просто они не были насыщены личным составом в должной степени», — отметил Пинчук.

«Линия Суровикина» — собирательное название укреплений, возведенных в зоне специальной военной операции (СВО) для отражения контратак ВСУ в период командования объединенной группировкой войск генералом Сергеем Суровикином. Оборонительные сооружения в Курской области не относятся к этим укреплениям, однако были названы так же по аналогии — в регионе использовались такие же выстроенные в линию пирамидальные бетонные блоки для остановки техники ВСУ.

6 февраля стало известно о новом наступлении ВСУ в Курской области. Предположительно, Украина бросила на прорыв бронетехнику, впереди которой шли машины с тралами — специальным оборудованием для разминирования. Также сообщалось, что ВСУ задействовали танки Abrams.

По одной из версий, действиями в Курской области Киев пытался вернуть под огневой контроль трассу от Сум до Суджи протяженностью около 65 километров.