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13:23, 7 февраля 2025Бывший СССР

В Кремле ответили на вопрос о выступлении Путина по крушению самолету AZAL

Песков: Выступление Путина по крушению самолету AZAL не планируется
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: МЧС Республики Казахстан / РИА Новости

Выступление президента России Владимира Путина из-за крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) в районе Актау не планируется. На вопрос о выступлении ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Нет, не планируется», — ответил на вопрос журналистов пресс-секретарь российского лидера.

4 февраля Министерство транспорта Казахстана опубликовало предварительный отчет о причинах авиакатастрофы в Актау. Из документа следует, что у азербайджанского самолета вышли из строя оба GPS.

Высказываться о предварительном отчете о крушении в Кремле ранее отказались. По словам Пескова, в текущем виде документ комментировать невозможно.

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