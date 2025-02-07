В России заочно осудят гражданку Дании за вторжение в Курскую область

Дело воевавшей на стороне ВСУ наемницы из Дании Йоргенсен передали в суд

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении гражданки Дании Аннабель Йоргенсен (включена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которая участвовала во вторжении в Курскую область. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете (СК) России.

Иностранка проходит обвиняемой по статьям 205 («Террористический акт») и 359 («Наемничество») УК РФ. Ее дело направлено в суд. Йоргенсен объявлена в международный розыск.

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По версии следствия, в ноябре 2024 года женщина вместе с бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) и другими наемниками вторглась в Курскую область, где совершала преступления против мирных жителей региона.

Дело в отношении Йоргенсен возбудили 20 декабря. Суд заочно арестовал ее 20 января.