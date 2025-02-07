Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:53, 7 февраля 2025Силовые структуры

В России заочно осудят гражданку Дании за вторжение в Курскую область

Дело воевавшей на стороне ВСУ наемницы из Дании Йоргенсен передали в суд
Варвара Митина (редактор)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении гражданки Дании Аннабель Йоргенсен (включена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которая участвовала во вторжении в Курскую область. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете (СК) России.

Иностранка проходит обвиняемой по статьям 205 («Террористический акт») и 359 («Наемничество») УК РФ. Ее дело направлено в суд. Йоргенсен объявлена в международный розыск.

Материалы по теме:
Раскрыты подробности о воевавшей под Курском датской наемнице
Раскрыты подробности о воевавшей под Курском датской наемнице
27 декабря 2024

По версии следствия, в ноябре 2024 года женщина вместе с бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) и другими наемниками вторглась в Курскую область, где совершала преступления против мирных жителей региона.

Дело в отношении Йоргенсен возбудили 20 декабря. Суд заочно арестовал ее 20 января.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России впервые хотят полностью запретить аборты в целом регионе. Почему даже в Госдуме это считают плохой идеей?

      Юлия Савичева назвала себя счастливой в ответ на обвинения в пластике

      В российском морге прошли обыски из-за вымогательства взяток на 70 миллионов рублей

      Бывший муж Жизель Бюндхен отреагировал на рождение ребенка от ее нового возлюбленного

      Женщины потерялись в горах, зарылись в снег и ждали помощи 12 часов

      В американском штате отменили запрет на продажу российской водки

      Россиянин нецензурно выругался на собеседника в интернете и попал под суд

      Перечислены популярные мифы относительно ПК-гейминга

      Мужчина заселился в отель и обнаружил в номере часть настоящего самолета

      Появились подробности об устроившем ДТП со скорой помощью в Белгороде военном

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше