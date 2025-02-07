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20:55, 7 февраля 2025Наука и техника

Во Франции обнаружили саркофаги возрастом 1,3 тысячи лет

Figaro: Во Франции обнаружили саркофаги возрастом 1,3 тысячи лет
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Shutterstock / Fotodom

Во Франции обнаружили саркофаги возрастом 1,3 тысячи лет. Об этом сообщает газета Figaro.

В ходе раскопок в городе Бордо были найдены девять саркофагов, относящихся к эпохе Меровингов. Археологические работы проводились в рамках плана по озеленению одного городских кварталов.

В декабре ТАСС сообщил, что археологи из Института истории материальной культуры Российской академии наук и Севастопольского государственного университета изучили материалы римского периода, обнаруженные в некрополе Херсонеса Таврического на территории современного Севастополя. Среди найденных артефактов были золотые украшения, такие как фибулы и подвески.

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