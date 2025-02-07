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12:03, 7 февраля 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на озвученное Сирией условие сохранения военных баз

Депутат Колесник убежден, что РФ и Сирия смогут договориться по военным базам
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Umit Bektas / Reuters

Москва и Дамаск, несомненно, договорятся в вопросе нахождения военных баз России в Сирии, убежден член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировал на озвученное главой Минобороны Сирии Абу Касра условия.

«Надо понимать, что база в Тартусе — это не новая морская база. Она уже там много лет. Я сам был там еще курсантом. Договоренности могут быть разные. Во всяком случае, они будут точно взаимовыгодные», — убежден Колесник.

В политике нет постоянных друзей, есть постоянные интересы. Так вот и интересы России будут находиться там, где ей выгодно

Андрей Колесникчлен комитета Госдумы по обороне

Ранее Касра заявил, что военные базы России останутся, если Сирия получит выгоду. По его словам, отношение России к новому сирийскому правительству значительно улучшилось, и Дамаск взвешивает требования Москвы. Он отметил, что «в политике нет постоянных врагов». Так Абу Касра ответил на вопрос, сохранит ли Россия военно-морской порт в Тартусе и авиабазу Хмеймим в Латакии.

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров заявил, что новые власти Сирии столкнулись с проблемой диалога с различными силами внутри страны, поэтому внешние игроки должны помочь Арабской Республике в их решении. При этом дипломат подчеркнул, что многие проблемы в странах Ближнего Востока стали следствием политики стран Запада.

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