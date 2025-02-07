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15:21, 7 февраля 2025Забота о себе

Врач назвала долгие осложнения после COVID-19

Врач Дьяконова назвала депрессию и выпадение волос долгими осложнениями COVID-19
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

COVID-19 наносит удар по нервной системе и вызывает множество долгосрочных последствий, например, депрессию и выпадение волос, рассказала врач-генетик Маргарита Дьяконова. В разговоре с «Газетой.Ru» доктор назвала распространенные долгие осложнения после перенесенной болезни.

«Симптомы, наблюдаемые у пациентов после COVID-19, частично напоминают синдром хронической усталости: тяжелая инвалидизирующая усталость, боль, нейрокогнитивные нарушения, нарушения сна, симптомы, указывающие на вегетативную дисфункцию, ухудшение общих показателей организма после незначительного увеличения физической и умственной нагрузки», — перечислила Дьяконова.

Врач добавила, что долгое время после выздоровления люди могут испытывать тревогу, депрессию, бессонницу. Также после перенесенного заболевания могут развиться сердечно-сосудистые заболевания, тромбоз и тромбоэмболия легочной артерии.

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Кроме того, страдают от COVID-19 сосуды, желудочно-кишечный тракт. Из-за этого могут быть высыпания на коже, тошнота, диарея, рвота, боль в желудке.

«Самое популярное и долгосрочное последствие после COVID19 ― это выпадение волос. COVID-19 приводит к сокращению фазы активного роста волос, вследствие чего преждевременно начинается фаза выпадения. Это очень распространенная причина телогеновой алопеции», — отметила Дьяконова и добавила, что, как правило, всего выпадение прекращается само собой, и волосы восстанавливаются в течение шести-девяти месяцев.

Ранее генетик Тим Спектор назвал продукты для снижения риска деменции. В частности, он посоветовал есть черную фасоль для здоровья мозга.

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