Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
13:26, 7 февраля 2025Забота о себе

Врач предупредила некоторых россиян об опасности скачков атмосферного давления

Врач Уланкина: Скачки атмосферного давления опасны для сердечников
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: pikselstock / Shutterstock / Fotodom  

Скачки атмосферного давления могут сильно влиять на состояние некоторых людей, рассказала врач Ольга Уланкина. В беседе с Life она объяснила, кому нужно быть особенно осторожным во время скачков давления.

Доктор предупредила, что люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями сильнее остальных реагируют на резкое повышение атмосферного давления. По ее словам, у гипертоников давление повышается еще сильнее, а у гипотоников возможны слабость и головокружение.

«Из-за усиления нагрузки на сердечную мышцу и снижения частоты сердечных сокращений повышается вероятность сердечно-сосудистых осложнений. На фоне повышенного давления изменяется вязкость крови, а значит, увеличивается риск тромбообразования. Пациенты, страдающие мигренями, могут ощущать усиление головных болей из-за изменений в тонусе сосудов мозга», — отметила Уланкина.

Врач посоветовала больше спать во время скачков атмосферного давления — не менее семи часов — и соблюдать режим дня. Она также призвала больше гулять и отметила, что умеренная физическая активность важна для хорошего самочувствия.

Материалы по теме:
У меня высокий пульс. Это опасно? Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
У меня высокий пульс. Это опасно?Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
14 ноября 2022
Как повысить давление. Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
Как повысить давление.Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
24 ноября 2022

Изменение рациона также поможет пережить период повышения атмосферного давления, продолжила Уланкина. По ее словам, рацион должен включать продукты, богатые калием и магнием, много овощей, орехов, бананов, злаков. Употребление соли, напротив, важно снизить, чтобы жидкость в организме не задерживалась, уточнила врач.

Необходимо также полностью отказаться от алкоголя и газированных напитков, а предпочтение отдавать простой воде, травяным чаям, компотам и морсам, заключила она.

Ранее Уланкина назвала самые распространенные опасные заболевания у людей старше 50 лет. Она предупредила, что в зрелом возрасте могут обостряться болезни, которые раньше протекали бессимптомно.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле высказались о действиях армии России в Курской области на фоне наступления ВСУ

      Уничтожение ЗРПК «Тунгуска» после начала нового наступления ВСУ под Суджей сняли на видео

      Российский экспорт в Германию рухнул

      В России ответили на желание Киева спровоцировать войну России и США

      ЕС увеличит пошлины на российские удобрения

      В Кремле ответили на вопрос о выступлении Путина по крушению самолету AZAL

      Актер сериалов «Две судьбы» и «Кармелита» заявил о шоковом состоянии после аварии

      Аномальные осадки выпали в Крыму

      Дачников призвали сделать одно действие в феврале

      Глава МИД Венгрии заявил о деградации МУС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше