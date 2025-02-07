Врач предупредила некоторых россиян об опасности скачков атмосферного давления

Врач Уланкина: Скачки атмосферного давления опасны для сердечников

Скачки атмосферного давления могут сильно влиять на состояние некоторых людей, рассказала врач Ольга Уланкина. В беседе с Life она объяснила, кому нужно быть особенно осторожным во время скачков давления.

Доктор предупредила, что люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями сильнее остальных реагируют на резкое повышение атмосферного давления. По ее словам, у гипертоников давление повышается еще сильнее, а у гипотоников возможны слабость и головокружение.

«Из-за усиления нагрузки на сердечную мышцу и снижения частоты сердечных сокращений повышается вероятность сердечно-сосудистых осложнений. На фоне повышенного давления изменяется вязкость крови, а значит, увеличивается риск тромбообразования. Пациенты, страдающие мигренями, могут ощущать усиление головных болей из-за изменений в тонусе сосудов мозга», — отметила Уланкина.

Врач посоветовала больше спать во время скачков атмосферного давления — не менее семи часов — и соблюдать режим дня. Она также призвала больше гулять и отметила, что умеренная физическая активность важна для хорошего самочувствия.

Изменение рациона также поможет пережить период повышения атмосферного давления, продолжила Уланкина. По ее словам, рацион должен включать продукты, богатые калием и магнием, много овощей, орехов, бананов, злаков. Употребление соли, напротив, важно снизить, чтобы жидкость в организме не задерживалась, уточнила врач.

Необходимо также полностью отказаться от алкоголя и газированных напитков, а предпочтение отдавать простой воде, травяным чаям, компотам и морсам, заключила она.

Ранее Уланкина назвала самые распространенные опасные заболевания у людей старше 50 лет. Она предупредила, что в зрелом возрасте могут обостряться болезни, которые раньше протекали бессимптомно.