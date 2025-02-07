Зампрокурора в российском городе впал в кому после ДТП

«112»: Зампрокурора в Красноярске Галеев впал в кому после ДТП

Заместитель прокурора в Красноярске Руслан Галеев впал в кому после ДТП. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По данным российского издания, Галеев с супругой на Kia выезжал из двора на улице Взлетной. Горожанин не проверил, что дорога пуста и въехал в Merсеdes, который двигался по главной. Сотрудники полиции начали разбираться в деталях столкновения.

Пострадали четыре человека, двое из Merсеdes, зампрокурора и его жена. Галеева доставили в больницу в тяжелом состоянии, сейчас мужчина находится в коме.

До этого сообщалось, что главу Баргузинского района Бурятии Михаила Мишурина уволили после пьяного ДТП и попытки подделать анализы. В ситуации начали разбираться республиканские следователи.

Еще раньше машина министра культуры Мордовии Светланы Баулиной попала в смертельное ДТП.

