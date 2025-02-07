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12:25, 7 февраля 2025Экономика

Замысел Трампа по поводу сделки с редкоземельными металлами объяснили

IB: Проект Трампа по сделке с Украиной нацелен на находящиеся у России ресурсы
Дмитрий Воронин

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Предложение президента США Дональда Трампа о сделке с Украиной, по условиям которой финансовая и военная помощь стране будет оказываться в обмен на гарантии поставок Соединенным Штатам редкоземельных металлов, нацелено на российские ресурсы, поскольку большая часть указанного сырья находится на вошедших в состав РФ территориях, пишет каирский исследователь экономики Ахмед Адель в статье для InfoBRICS.

С точки зрения экономиста, такие действия Трампа являются попыткой колонизации Украины, а в стране сразу же согласились с его идеей, поскольку «им нужно отказаться от того, чего у них нет».

По словам египетского специалиста, к такому замыслу следует относиться серьезно. При этом он отмечает, что, несмотря на ажиотаж вокруг предложения, Запад сможет получить доступ к указанным ресурсам только после того, как решит нормализовать отношения с Россией.

О планах Владимира Зеленского подарить американцам ресурсы, которые ВСУ уже не контролируют, ранее писали европейские СМИ. Сходные идеи озвучивались и в его так называемом «плане победы».

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