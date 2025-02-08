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20:01, 8 февраля 2025Спорт

Американский боец UFC рассказал о взломавшем его аккаунт русском хакере

Боец UFC Порье рассказал о взломавшем его аккаунт в соцсети русском хакере
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: Helen Yee Sports / YouTube

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дастин Порье на канале Helen Yee Sports в YouTube рассказал о русском хакере, взломавшем его аккаунт в соцсетях.

Спортсмен не уточнил, о какой именно соцсети идет речь. «Я сменил пароль, теперь в нем были рандомные цифры и буквы — и через три минуты тот же парень хакнул меня снова. Я подумал: "Чувак, эти парни хороши, просто хороши. Мое уважение"», — заявил Порье.

В августе прошлого года аккаунт форварда мадридского «Реала» и сборной Франции по футболу Килиана Мбаппе в соцсети X подвергся хакерской атаке. Неизвестные после взлома страницы разместили от лица нападающего оскорбительные сообщения в адрес капитана сборной Аргентины Лионеля Месси, посты в поддержку Палестины, а также оскорбили несколько клубов АПЛ.

Порье провел 40 боев в ММА. Американец одержал 30 побед, потерпел девять поражений, а один бой был признан несостоявшимся.

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