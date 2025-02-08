Американцы заинтересовались поездками в Россию

Генконсул РФ Захаров заявил о росте интереса жителей США к поездкам в Россию

Генконсул РФ в Нью-Йорке Александр Захаров отметил «некоторое увеличение» числа выдаваемых американцам виз в Россию. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

По мнению дипломата, это свидетельствует о росте интереса жителей США к поездкам в страну. Кроме того, Захаров рассказал, что в 2024 году были востребованы практически все консульские действия: оформление паспортов, подтверждение гражданства, нотариат и выдача справок.

Захаров также сообщил, что генконсульство России в США зафиксировало рост числа обращений по получению гражданства РФ. Это произошло после того, как власти Украины начали требовать призывников за рубежом становиться на воинский учет.