Генконсул России в США сообщил о «всплеске» обращений по получению гражданства

Генконсул в США Захаров сообщил о росте обращений по получению гражданства РФ

Генконсульство России в США зафиксировало рост числа обращений по получению гражданства РФ после того, как власти Украины начали требовать призывников за рубежом становиться на воинский учет. Об этом РИА Новости сообщил генконсул Александр Захаров.

«После введения весной 2024 года украинскими властями требования <...> фиксировали всплеск обращений, в том числе по электронной почте, по вопросам приобретения российского гражданства и порядку его оформления», — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что в прошлом году в генконсульство по данному вопросу обратились 54 гражданина Украины, включая тех, чьи родители уже получили паспорт РФ. Им порекомендовали обращаться с такими заявлениями в органы МВД на российской территории «в соответствии с действующим законодательством», отметил Захаров.

Ранее финский подросток в одиночку пересек границу между Россией и Финляндией. Финские власти ожидают, что Россия вернет подростка домой, однако позже выяснилось, что у него есть российское гражданство.