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19:54, 7 февраля 2025Путешествия

Подросток из Финляндии незаконно пересек российскую границу. Как это произошло и где он сейчас?

Сбежавшего из Финляндии в РФ подростка доставили в Санкт-Петербург
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Финский подросток пересек границу между Россией и Финляндией. Несколько часов несовершеннолетний свободно находился на российской стороне.

Инцидент произошел еще 31 января в районе Кархусуо в Иматре. 13-летний подросток шел из Финляндии один. На российской стороне его задержали пограничники. О нелегальном пересечении границы они сообщили охране юго-восточной Финляндии.

«Мы связались с его родителями и попытались разобраться вместе с ними. Они очень обеспокоены», — сказал в продолжение истории лейтенант финской пограничной охраны Матти Рантанен.

Теперь задержанному несовершеннолетнему грозит штраф или тюремное заключение. Финские власти ожидают, что Россия вернет подростка домой. Министерство иностранных дел Финляндии и полиция осведомлены о произошедшем.

Фото: Shutterstock / Fotodom

Подростка уже доставили в социальное учреждение в России

По данным РБК, сейчас 13-летний подросток уже находится в питерском социальном учреждении. В отделе по связям с общественностью и СМИ аппарата Уполномоченного по правам ребенка сообщили, что несовершеннолетний здоров, его состояние в норме. Подросток уже успел созвониться с матерью.

«Фонтанка» пишет, что его семья находится в Финляндии и пока не может поехать в Россию. В то же время 47news передает, что подросток имеет российское гражданство. Он родился в Донецке, а позднее вместе с матерью переехал жить в Россию — они остановились под Самарой. Российское гражданство было оформлено в 2022-м.

Все это, как отмечается, создает дополнительное препятствие для передачи ребенка в Финляндию. РБК пояснило, что Россия, как известно, не выдает своих граждан.

Finnish border guards patrol at the border between Finland and Russia

Finnish border guards patrol at the border between Finland and Russia. Фото: Mikko Stig / Lehtikuva / Reuters

Посол заявил о нежелании Финляндии открывать границы с Россией

Незадолго до этого появились данные о том, что Финляндия и Россия проговаривают возможность открытия границы. Тогда же утверждалось, что это может произойти уже в конце февраля 2025 года.

Заявление сделал и посол РФ в этой стране Павел Кузнецов. Он счел, что финские власти не намерены в обозримой перспективе открывать границы с Россией.

Посол также напомнил, что закрытие границы Финляндии является решением, не имеющим никакого практического обоснования. «Не сбылись, например, делавшиеся год назад панические предсказания некоторых финских "экспертов" о том, что мигранты, мол, после закрытия погранпереходов попытаются массово "штурмовать границу"», — подметил он.

В конце 2024 года в Хельсинки, Тампере, Лахти и Лаппеенранте прошли митинги с требованием открыть границы с Россией. В октябре же Финляндия объявила о полном прекращении работы нескольких КПП на границе с Россией — в Париккале и Инари. Власти соседней страны уже не впервые говорили о миграционной угрозе на границе с Россией. По их данным, там якобы находятся тысячи мигрантов из третьих стран, которые хотят прорваться на территорию Европейского союза.

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