Подросток из Финляндии незаконно пересек российскую границу. Как это произошло и где он сейчас?

Сбежавшего из Финляндии в РФ подростка доставили в Санкт-Петербург

Финский подросток пересек границу между Россией и Финляндией. Несколько часов несовершеннолетний свободно находился на российской стороне.

Инцидент произошел еще 31 января в районе Кархусуо в Иматре. 13-летний подросток шел из Финляндии один. На российской стороне его задержали пограничники. О нелегальном пересечении границы они сообщили охране юго-восточной Финляндии.

«Мы связались с его родителями и попытались разобраться вместе с ними. Они очень обеспокоены», — сказал в продолжение истории лейтенант финской пограничной охраны Матти Рантанен.

Теперь задержанному несовершеннолетнему грозит штраф или тюремное заключение. Финские власти ожидают, что Россия вернет подростка домой. Министерство иностранных дел Финляндии и полиция осведомлены о произошедшем.

Фото: Shutterstock / Fotodom

Подростка уже доставили в социальное учреждение в России

По данным РБК, сейчас 13-летний подросток уже находится в питерском социальном учреждении. В отделе по связям с общественностью и СМИ аппарата Уполномоченного по правам ребенка сообщили, что несовершеннолетний здоров, его состояние в норме. Подросток уже успел созвониться с матерью.

«Фонтанка» пишет, что его семья находится в Финляндии и пока не может поехать в Россию. В то же время 47news передает, что подросток имеет российское гражданство. Он родился в Донецке, а позднее вместе с матерью переехал жить в Россию — они остановились под Самарой. Российское гражданство было оформлено в 2022-м.

Все это, как отмечается, создает дополнительное препятствие для передачи ребенка в Финляндию. РБК пояснило, что Россия, как известно, не выдает своих граждан.

Finnish border guards patrol at the border between Finland and Russia. Фото: Mikko Stig / Lehtikuva / Reuters

Посол заявил о нежелании Финляндии открывать границы с Россией

Незадолго до этого появились данные о том, что Финляндия и Россия проговаривают возможность открытия границы. Тогда же утверждалось, что это может произойти уже в конце февраля 2025 года.

Заявление сделал и посол РФ в этой стране Павел Кузнецов. Он счел, что финские власти не намерены в обозримой перспективе открывать границы с Россией.

Посол также напомнил, что закрытие границы Финляндии является решением, не имеющим никакого практического обоснования. «Не сбылись, например, делавшиеся год назад панические предсказания некоторых финских "экспертов" о том, что мигранты, мол, после закрытия погранпереходов попытаются массово "штурмовать границу"», — подметил он.

В конце 2024 года в Хельсинки, Тампере, Лахти и Лаппеенранте прошли митинги с требованием открыть границы с Россией. В октябре же Финляндия объявила о полном прекращении работы нескольких КПП на границе с Россией — в Париккале и Инари. Власти соседней страны уже не впервые говорили о миграционной угрозе на границе с Россией. По их данным, там якобы находятся тысячи мигрантов из третьих стран, которые хотят прорваться на территорию Европейского союза.