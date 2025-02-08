Болельщик умер на трибуне во время хоккейного матча в Красноярске

Мужчина умер на трибуне на матче ВХЛ между «Соколом» и «Рубином» в Красноярске

На трибунах во время матча Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) между красноярским «Соколом» и тюменским «Рубином» умер болельщик. Об этом сообщается на сайте «Сокола».

«Мужчина средних лет неожиданно потерял сознание на трибуне, вскоре к нему прибыла бригада медиков, дежурящая на арене. Но, к сожалению, несмотря на все их усилия, спасти мужчину не удалось», — говорится в сообщении. В «Соколе» добавили, что причиной смерти могли стать острая сердечная недостаточность или хронические проблемы со здоровьем.

Игра прошла в субботу, 8 февраля, в Красноярске и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Голами отметились Кирилл Кошурников и Александр Подкорытов.

ВХЛ — открытая международная хоккейная лига, является вторым по силе дивизионом профессионального хоккея России после КХЛ. Действующий чемпион ВХЛ — «Нефтяник» из Альметьевска.