Число обратившихся за медпомощью после пожара на Электрозаводе в Москве раскрыли

ТАСС: За медпомощью после пожара на Электрозаводе в Москве обратились 16 человек

После пожара в здании Электрозавода в Москве за медпомощью обратились 16 человек. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

«За медицинской помощью обратились 16 человек, включая ребенка. Госпитализированы пять человек с диагнозом: отравление продуктами горения», — раскрыл число собеседник агентства.

Ранее МЧС России сообщило о ликвидации пожара. Отмечалось, что жизни госпитализированных пострадавших ничего не угрожает.

До того мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о локализации пожара. По предварительным данным, находившиеся внутри люди эвакуированы.

Площадь пожара в здании Электрозавода на востоке Москвы составила 800 квадратных метров.

