Число обратившихся за медпомощью после пожара на Электрозаводе в Москве раскрыли

После пожара в здании Электрозавода в Москве за медпомощью обратились 16 человек. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на медицинские службы.
«За медицинской помощью обратились 16 человек, включая ребенка. Госпитализированы пять человек с диагнозом: отравление продуктами горения», — раскрыл число собеседник агентства.
Ранее МЧС России сообщило о ликвидации пожара. Отмечалось, что жизни госпитализированных пострадавших ничего не угрожает.
До того мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о локализации пожара. По предварительным данным, находившиеся внутри люди эвакуированы.
Площадь пожара в здании Электрозавода на востоке Москвы составила 800 квадратных метров.