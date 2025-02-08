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22:21, 8 февраля 2025Спорт

Кучеров стал лучшим ассистентом в истории «Тампа-Бэй Лайтнинг»

Никита Кучеров стал лучшим ассистентом в истории «Тампа-Бэй Лайтнинг»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Nathan Ray Seebeck / Reuters

Российский форвард Никита Кучеров стал лучшим ассистентом в истории клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг». Об этом сообщает «Чемпионат».

Во первом периоде встречи с «Детройт Ред Уингс», проходящей в субботу, 8 февраля, россиянин отметился двумя голевыми передачами. Теперь в его активе 609 ассистов в составе «Тампы», он обошел рекордсмена по этому показателю — капитана «Лайтнинг» шведа Виктора Хедмана (607 пасов).

На момент публикации новости в матче идет второй период, «Тампа» ведет со счетом 4:2. В составе «Детройта» одну из шайб забросил российский форвард Владимир Тарасенко, этот гол стал для него 300-м в НХЛ.

Кучеров в нынешнем сезоне первым из россиян достиг отметки в 80 набранных баллов за результативность. В его активе 25 голов и 56 передач.

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