Легенда советского хоккея ответил выступившему против участия России в ОИ-2026 Гашеку

Михайлов назвал выступившего против участия России в ОИ-2026 Гашека ненормальным

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов ответил двукратному обладателю Кубка Стэнли чеху Доминику Гашеку, который выступил против участия сборной России по хоккею в зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. Его слова приводит Sport24.

Михайлов назвал Гашека ненормальным. «Мнение Гашека — пустышка. Он шумит, не буду грубее говорить, а на него никто не обращает внимания», — заявил легенда советского хоккея.

Ранее Гашек счел возможный допуск сборной России до Олимпиады огромной ошибкой. По его мнению, это бы стало рекламой СВО.

О недопуске сборной России к чемпионату мира-2026 стало известно 4 февраля. Решение о допуске команды к Олимпиаде-2026 примет Международный олимпийский комитет после выборов президента организации.