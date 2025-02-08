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14:08, 8 февраля 2025Спорт

Легенда советского хоккея ответил выступившему против участия России в ОИ-2026 Гашеку

Михайлов назвал выступившего против участия России в ОИ-2026 Гашека ненормальным
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
СюжетЗимние Олимпийские игры
Доминик Гашек

Доминик Гашек. Фото: Petr David Josek / AP

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов ответил двукратному обладателю Кубка Стэнли чеху Доминику Гашеку, который выступил против участия сборной России по хоккею в зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. Его слова приводит Sport24.

Михайлов назвал Гашека ненормальным. «Мнение Гашека — пустышка. Он шумит, не буду грубее говорить, а на него никто не обращает внимания», — заявил легенда советского хоккея.

Ранее Гашек счел возможный допуск сборной России до Олимпиады огромной ошибкой. По его мнению, это бы стало рекламой СВО.

О недопуске сборной России к чемпионату мира-2026 стало известно 4 февраля. Решение о допуске команды к Олимпиаде-2026 примет Международный олимпийский комитет после выборов президента организации.

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