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16:17, 8 февраля 2025Спорт

Названа лучшая утренняя зарядка для контроля веса

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Benjamin Klaver / Unsplash

Профессор интегративной физиологии Каролинского института в Швеции Джулин Зират назвала лучшую утреннюю зарядку для контроля веса. Ее слова приводит Men Today.

Эксперт рекомендовала бегать с махами руками, выполнять приседания, выпады с переходом в планку, скручивания, отжимания с вытягиванием руки и ноги, шаги в приседе, выпады с выпрыгиванием, берпи, а также «Джампинг Джек». Для последнего необходимо сделать шаг в сторону правой ногой, одновременно поднимая руки над головой, затем вернуться в исходное положение и повторить с левой стороны.

Отмечается, что перед утренней тренировкой нужно поесть. Зират добавила, что для выполнения упражнений требуется много энергии, которую организм как раз получает из еды.

Ранее россиянам посоветовали упражнение, которое поможет избавиться от жира на животе после 40 лет. Речь идет об упражнении «скалолаз». Оно дает нагрузку на несколько групп мышц и помогает сжигать больше калорий.

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