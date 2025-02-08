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20:09, 8 февраля 2025Экономика

Россия решила не платить взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН

Россия не заплатит взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН за 2024 год
Семен Александров (редактор)

Фото: Björn Trotzki / www.imago-images.de / Globallookpress.com

Россия не заплатит взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН за 2024 год. Об этом распорядился премьер-министр страны Михаил Мишустин, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Принять предложение МИД, согласованное с Минфином, не выплачивать взнос в Европейскую экономическую комиссию Организации Объединенных Наций за 2024 год», — говорится в документе.

Кроме того, Министерство иностранных дел должно проинформировать секретариат экономической комиссии всемирной организации о принятом решении.

Ранее МИД России заявил, что добровольный взнос России в бюджет Международного комитета Красного Креста (МККК) оказался сорван по вине США. Отмечается, что причиной стали санкции Минфина США в отношении «Газпромбанка». В ведомстве добавили, что российские средства должны были пойти на обеспечение потребностей населения Сирии.

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