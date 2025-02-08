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17:32, 8 февраля 2025Мир

Российский кабель оборвался в финской зоне Балтийского моря

Российское судно в Финском заливе чинит оборвавшийся кабель
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Merivartiosto - SLMV / X

Российское судно в Финском заливе чинит оборвавшийся там кабель. Как сообщила в своем аккаунте в X Береговая охрана Финляндии, происшествие случилось в водах Балтийского моря, относящихся к экономической зоне североевропейской страны.

«Береговая охрана Финского залива следит за выполнением закона и условиями использования исключительной экономической зоны, где сейчас российское судно ремонтирует оборванный российский кабель», — сказано в сообщении.

Как уточняет портал Yle, работы по восстановлению кабеля начались в субботу, 8 февраля. За действиями российской стороны присматривает патрульное судно Turva. При этом российская сторона заранее предупредила финских коллег о происшествии и необходимости проведения работ в исключительной экономической зоне.

В Хельсинки не уточнили, какой именно кабель подлежит ремонту и почему случился обрыв. По мнению финской стороны, этот вопрос находится в ведении его владельцев.

Ранее шведская прокуратура отпустила российское судно Silver Sea, задержанное по подозрению в обрыве подводного кабеля между Латвией и Швецией. Расследование показало, что причиной происшествия стало сочетание погодных условий и недостатков оборудования и навигации.

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