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14:56, 8 февраля 2025Спорт

Слова Трампа о провалившей гендерный тест боксерше опровергли

На Тайване опровергли слова Трампа, что чемпионка Олимпиады Юйтин — мужчина
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

В управлении по делам спорта Тайваня опровергли слова президента США Дональда Трампа, что олимпийская чемпионка 2024 года по боксу Линь Юйтин является мужчиной, пишет Taipei Times.

На Тайване подчеркнули, что Международный олимпийский комитет (МОК) поддержал их в этом вопросе. «Мы надеемся, что общественность распространит достоверную информацию и поможет защитить спортсменов от нападок», — добавили в управлении.

В финальном поединке Олимпиады-2024 в весовой категории до 57 килограммов победила Юйтин. Это вызвало волну критики.

В 2023 году Международная ассоциация бокса отстранила Юйтин во время чемпионата мира из‑за несоответствия критериям допуска. Результаты гендерного теста показали, что спортсменка имеет ХY‑хромосомы и повышенный уровень тестостерона. Однако МОК допустил ее к женским соревнованиям в 2024 году.

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