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08:31, 8 февраля 2025Спорт

Тренер раскрыл количество сжигаемых при отжиманиях калорий

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Moritz Wolf / Globallookpress.com

Фитнес-тренер Юрий Аверьянов раскрыл количество сжигаемых при отжиманиях калорий. Его слова приводит «Чемпионат».

Аверьянов заявил, что это зависит от четырех факторов: интенсивности, частоты сердечных сокращений, веса тела и общей физической подготовки. Также будет влиять вид отжиманий — для отжиманий с колен требуется меньше энергии, чем для плиометрических с хлопком.

«Для среднестатистического человека десять отжиманий с низкой интенсивностью выполнения требует три килокалории, а высокая интенсивность требует уже шесть килокалорий», — рассказал эксперт. Он отметил, что отжимания являются отличным способом укрепить тело и улучшить здоровье опорно-двигательного аппарата.

Ранее фитнес-тренер Мария Вереникина назвала лучшее время суток для занятий в тренажерном зале для тех, кто хочет похудеть. По ее словам, жир лучше всего сжигают утренние тренировки натощак.

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