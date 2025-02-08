«Ветераны России» призвали закрыть Канье Уэсту въезд в страну

В России призвали закрыть въезд в страну Канье Уэсту из-за признания о Гитлере

Общественное движение «Ветераны России» призвало закрыть въезд в страну рэперу Канье Уэсту и признать его персоной нон грата из-за скандальных признаний знаменитости о любви к Гитлеру. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, с таким требованием активисты обратились в Министерство иностранных дел России. По их мнению, заявления Уэста попадают под статью о реабилитации нацизма. Общественники подчеркнули, что западным звездам с такой позицией не место в России.

7 февраля в аккаунте рэпера в социальной сети X появились записи «Я нацист», «Я люблю Гитлера» и другие оскорбительные посты. Выкладывает ли их сам артист или его страницу взломали — неизвестно. После этих публикаций российский дизайнер Гоша Рубчинский разорвал сотрудничество с Уэстом.

