Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
10:44, 8 февраля 2025Культура

«Ветераны России» призвали закрыть Канье Уэсту въезд в страну

В России призвали закрыть въезд в страну Канье Уэсту из-за признания о Гитлере
Алина Черненко

Фото: Javier Rojas / Globallookpress.com

Общественное движение «Ветераны России» призвало закрыть въезд в страну рэперу Канье Уэсту и признать его персоной нон грата из-за скандальных признаний знаменитости о любви к Гитлеру. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, с таким требованием активисты обратились в Министерство иностранных дел России. По их мнению, заявления Уэста попадают под статью о реабилитации нацизма. Общественники подчеркнули, что западным звездам с такой позицией не место в России.

7 февраля в аккаунте рэпера в социальной сети X появились записи «Я нацист», «Я люблю Гитлера» и другие оскорбительные посты. Выкладывает ли их сам артист или его страницу взломали — неизвестно. После этих публикаций российский дизайнер Гоша Рубчинский разорвал сотрудничество с Уэстом.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России предотвратили теракт с заложенной в FPV-очки взрывчаткой. Может ли это оказаться фейком?

      В США запланировали празднование 80-летия Победы

      Красный Крест отреагировал на удар ВСУ по автобусу с российскими детьми

      Российский посол оценил шансы Швейцарии стать посредником по Украине

      «Ветераны России» призвали закрыть Канье Уэсту въезд в страну

      Раскрыты перспективы российской науки

      Ротенберг оценил задержание полицией десятилетнего фаната из-за брошенной кепки

      Российская студентка отдала мошенникам выплату за гибель отца на СВО

      Подросток в наушниках прошел по железнодорожным путям и попал под поезд

      Попавшие в окружение российские штурмовики ликвидировали 17 солдат ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше