Губернатор Гладков: ВСУ атаковали два населенных пункта Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по двум населенным пунктам в Белгородской области, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате атаки никто не пострадал. Он сообщил, что обстрелу подверглось село Муром Шебекинского округа. «В пяти частных домовладениях выбиты окна и повреждены кровли. Также в результате прилета снаряда огнем уничтожена надворная постройка», — отметил он.

Гладков также сообщил, что в Белгородском районе в поселке Малиновка беспилотник атаковал частный дом. В результате были повреждены кровля и рядом стоящий автомобиль.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ведомство решительно осуждает атаку ВСУ на Макеевку в Донецкой народной республике. По ее словам, к организации атаки непосредственно причастны «западные кураторы киевского режима».