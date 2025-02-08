Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:11, 8 февраля 2025Россия

ВСУ атаковали два населенных пункта Белгородской области

Губернатор Гладков: ВСУ атаковали два населенных пункта Белгородской области
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по двум населенным пунктам в Белгородской области, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате атаки никто не пострадал. Он сообщил, что обстрелу подверглось село Муром Шебекинского округа. «В пяти частных домовладениях выбиты окна и повреждены кровли. Также в результате прилета снаряда огнем уничтожена надворная постройка», — отметил он.

Гладков также сообщил, что в Белгородском районе в поселке Малиновка беспилотник атаковал частный дом. В результате были повреждены кровля и рядом стоящий автомобиль.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ведомство решительно осуждает атаку ВСУ на Макеевку в Донецкой народной республике. По ее словам, к организации атаки непосредственно причастны «западные кураторы киевского режима».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Ростелеком» сообщил подробности о повреждении кабеля в Балтийском море

      В Раде заявили о «лживом перформансе» Зеленского

      Маск раскрыл свои планы относительно TikTok

      Роспотребнадзор оценил качество воздуха на месте пожара в Москве

      Число обратившихся за медпомощью после пожара на Электрозаводе в Москве раскрыли

      Пожар на Электрозаводе в Москве ликвидирован

      Зеленский продемонстрировал главе военного комитета НАТО дальнобойное оружие Украины

      В Британии прокомментировали выход стран Балтии из БРЭЛЛ

      Кучеров стал лучшим ассистентом в истории «Тампа-Бэй Лайтнинг»

      Посол рассказал об активной закупке российского газа Францией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше