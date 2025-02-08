Захарова высказалась о ситуации с четой Макрон

Захарова: Ситуация с четой Макрон — пример преследования журналистов во Франции

Ситуация с четой Макрон — пример преследования журналистов во Франции. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

«Не наш вопрос, безусловно, но я привожу это в качестве примера того, как французские же журналисты подвергаются преследованию со стороны властей только за то, что направляют или имеют наглость, как опять же говорят во Франции, направлять вопросы, которые их интересуют», — сказала дипломат.

Ранее стало известно, что Апелляционный суд Парижа на слушаниях рассмотрит дело о клевете французской журналистки Наташи Рей, назвавшей жену президента Франции Бриджит Макрон мужчиной. Адвокат журналистки рассказал, что приговор коррекционного трибунала Парижа является мошенническим, поэтому они его обжаловали. Апелляционный суд рассмотрит дело в мае 2025.

Наташа Рей также попросила предоставить ей политическое убежище в России. Она пожаловалась на давление французских властей и заявила о препятствовании публикации ее расследования, посвященного жене президента Франции.