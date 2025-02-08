Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:36, 8 февраля 2025Мир

Захарова высказалась о ситуации с четой Макрон

Захарова: Ситуация с четой Макрон — пример преследования журналистов во Франции
Семен Александров (редактор)

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Ситуация с четой Макрон — пример преследования журналистов во Франции. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

«Не наш вопрос, безусловно, но я привожу это в качестве примера того, как французские же журналисты подвергаются преследованию со стороны властей только за то, что направляют или имеют наглость, как опять же говорят во Франции, направлять вопросы, которые их интересуют», — сказала дипломат.

Ранее стало известно, что Апелляционный суд Парижа на слушаниях рассмотрит дело о клевете французской журналистки Наташи Рей, назвавшей жену президента Франции Бриджит Макрон мужчиной. Адвокат журналистки рассказал, что приговор коррекционного трибунала Парижа является мошенническим, поэтому они его обжаловали. Апелляционный суд рассмотрит дело в мае 2025.

Наташа Рей также попросила предоставить ей политическое убежище в России. Она пожаловалась на давление французских властей и заявила о препятствовании публикации ее расследования, посвященного жене президента Франции.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Ростелеком» сообщил подробности о повреждении кабеля в Балтийском море

      Число пострадавших в результате обстрела Макеевки возросло

      Житель Запорожья рассказал о желании бойцов ВСУ свергнуть киевский режим

      Пожар на Электрозаводе в Москве локализовали

      В Нидерландах предрекли падение старых правительств ЕС

      В российском городе двое маленьких детей выпали из окна

      Синоптик пообещал сугробы и метель в Москве

      Шубенков сравнил выборы президента МОК с эпизодом мультсериала «Южный парк»

      Катавшийся по пляжу Анапы во время работы волонтеров BMW без номеров попал на видео

      Пожарный поезд направили к зданию Электрозавода в Москве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше