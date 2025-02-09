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14:08, 9 февраля 2025Путешествия

Блогерша описала рынок в Мексике фразой «перенесло в детство в России»

Алина Черненко

Фото: Unsplash

Российская путешественница Марина Ершова побывала в Мексике и зашла на местный вещевой рынок. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

«Когда я увидела мексиканские вещевые рынки, меня перенесло в детство в России. Помните эти черные железные торговые ряды, заваленные одеждой, манекены в нелепых нарядах, продавцы, зазывающие купить "лучшее качество из Турции"? Все это я отлично помню из 1990-х и 2000-х», —
описала увиденное россиянка.

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По словам автора публикации, в этой латиноамериканской стране рынки процветают. Местные жители не стесняются покупать там одежду, смело торгуются и ведут себя так, будто это самый обычный способ обновить гардероб.  

Ершова добавила, что, в отличие от России, где вещевые рынки — это пережиток прошлого, в Мексике они представляют собой часть культуры.

«Мексиканские продавцы полны энергии, громко зазывают, клиенты обсуждают цены, а рядом кто-то жарит мясо, создавая атмосферу праздника. Тут прям весело», — призналась путешественница.

Ранее эта же тревел-блогерша назвала основные сходства между мексиканцами и своими соотечественниками. В частности, она обратила внимание на неприязнь мексиканцев и русских к американцам.

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