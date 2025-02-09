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23:06, 9 февраля 2025Мир

Эрдоган посчитал заявления Трампа по Газе абсурдом

Эрдоган заявил, что заявления Трампа о Газе не заслуживают внимания и обсуждения
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Global Look Press / Bernd von Jutrczenka

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посчитал абсурдом заявления новой администрации США по Газе. Его слова приводит РИА Новости.

«Предложения, внесенные на повестку дня новой американской администрацией под давлением сионистского лобби в отношении Газы, не имеют ничего, что стоило бы внимания и обсуждения. Это полный абсурд, это попытки взбить воду в ступе», — отметил турецкий лидер.

Ранее Белый дом уточнил планы президента США Дональда Трампа относительно сектора Газа. Пресс-секретарь ведомства Кэролайн Ливитт сообщила, что Вашингтон не намерен посылать войска в сектор Газа и финансировать его.

В начале февраля Трамп по итогам переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что США готовы взять сектор Газа под контроль, провести демонтаж неразорвавшихся бомб и другого оружия, а также выровнять территорию.

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