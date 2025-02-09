В ЕС призвали взять пример с политики Трампа в одном аспекте политики

В ЕП призвали взять пример с решений Трампа в сфере миграционной политики

Член Европарламента (ЕП) от Нидерландов Марике Элерс призвала взять пример с политики президента США Дональда Трампа в сфере миграции. В своем обращении к Еврокомиссии (ЕК), с текстом которого ознакомилась «Лента.ру» депутат сослалась на решение Трампа ввести санкции против Колумбии после отказа страны принять нелегальных колумбийских мигрантов.

«26 января 2025 года президент США Трамп объявил о санкциях против Колумбии после того, как колумбийское правительство отказалось разрешить посадку двум американским самолетам с депортированными колумбийскими нелегалами. Эти санкции включали в себя 25-процентный налог на импорт товаров из Колумбии с возможным повышением до 50 процентов через семь дней, визовые санкции для представителей правительства Колумбии, ужесточение пограничного контроля для жителей Колумбии и импортеров, а также дополнительные финансовые санкции. Через шесть минут после объявления санкций колумбийское правительство предложило само забрать колумбийских нелегалов президентским самолетом», — напомнила Элерс.

Член ЕП спрашивает ЕК о том, согласна ли она с тем, что подобное санкционное воздействие действительно помогает заставить страны принимать обратно лиц, ищущих убежища, и депортированных мигрантов-преступников.

Рассматривает ли Комиссия возможность применения таких санкций для содействия выполнению Директивы о возвращении и Пакта о миграции и предоставлении убежища? Если нет, то почему? Марике Элерс член Европарламента от Нидерландов

Ранее журнал Politico писал, что политика президента США Дональда Трампа приводит к большему сближению остального мира с Китаем из-за его резких действий в отношениях с другими странами. В частности, авторы материала обратили внимание на ситуацию с Колумбией, которой Трамп пригрозил пошлинами в случае отказа от приема беженцев.

Позднее газета The Wall Street Journal сообщала, что у американских чиновников «отвисла челюсть» из-за приостановки президентом страны Дональдом Трампом иностранной помощи. Собеседники издания уточнили, что подобное решение Трампа может сделать Китай более привлекательным партнером для стран мира, так как он не принимает таких резких действий по программам финансирования.