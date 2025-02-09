Ким Чен Ын заявил о неизменной поддержке России в конфликте на Украине

Ким Чен Ын: КНДР будет неизменно поддерживать Россию в конфликте на Украине

Северная Корея будет неизменно поддерживать Россию и отстаивание ею своей позиции в конфликте на Украине. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, передает Reuters.

«Армия и народ КНДР будут неизменно поддерживать и поощрять справедливое дело армии и народа России по защите своего суверенитета, безопасности и территориальной целостности», — отметил северокорейский лидер.

Ким Чен Ын подчеркнул, что Пхеньян будет поддерживать Москву в соответствии с духом Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что власти США и западных стран затягивают конфликт на Украине в безуспешных попытках нанести России стратегическое поражение. Кроме того, он указал на то, что КНДР неизменно противостоит «действиям, противоречащим международной справедливости и глобальному миру».