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11:52, 9 февраля 2025Россия

Медсестра закрыла своим телом от осколков раненого бойца СВО. Она спасала его, несмотря на продолжавшийся обстрел

Минобороны: Медсестра на СВО своим телом закрыла раненого бойца от обстрела
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

В Минобороны России рассказали, как в зоне специальной военной операции (СВО) медсестра мотострелкового подразделения ефрейтор Людмила Болилая спасла раненого бойца, закрыв его своим телом.

Она осталась помогать ему, несмотря на продолжавшийся обстрел и эвакуацию.

Медсестра приняла на себя поражающие элементы и осколки

Уточняется, что Болилая оказывала неотложную и плановую помощь раненым военным и гражданскому населению. В ходе боевых действий Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетно-артиллерийский удар кассетными боеприпасами. Из-за него военные из подразделения, выполнявшего фортификационные работы, получили ранения различной степени тяжести.

Медсестра в этот момент была на пункте управления. Она выбежала на поверхность, быстро сориентировалась и под огнем украинских сил начала оказывать неотложную медицинскую помощь раненым военнослужащим, готовя их к дальнейшей эвакуации. Несмотря на продолжающийся обстрел, в том числе и эвакуационной группы, Болилая осталась оказывать помощь тяжелораненому.

Фото: Alexey Belkin / NEWS.ru / Globallookpress.com

Одного из военных она накрыла собой и приняла на себя удар — поражающие элементы и осколки. Ей удалось спасти бойца, со множественными ранениями медик была доставлена в полевой госпиталь.

В Минобороны добавили, что ее представили к высокой государственной награде за героизм, мужество, отвагу, самоотверженность и самопожертвование.

Другая медсестра захотела вернуться на СВО на протезах

Ранее рассказывалось, что медсестра из Оренбурга Виктория Колчина захотела вернуться в зону спецоперации, где ранее получила ранение.

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Впервые россиянка отправилась на фронт в июне 2023 года. В ее обязанности входило добираться до получивших тяжелые ранения солдат, которые не могли самостоятельно подняться, и оказывать им первую помощь: она останавливала кровь, вкалывала им обезболивающие и передавала врачам.

Во время выполнения задания украинский дрон подлетел к женщине сзади и ударил в ноги — она получила тяжелое ранение и с апреля 2024 года находится на лечении. Вместе с тем она заявляет о планах встать на протезы и снова отправиться на СВО — в «желтую зону». «Наверное, срабатывает установка "кто, если не я"», — объяснила свое желание Колчина.

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