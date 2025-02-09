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НХЛ — регулярный чемпионат
23:34, 9 февраля 2025Спорт

Овечкин одним броском шайбы отправил в нокдаун вратаря соперника

Овечкин броском отправил в нокдаун вратаря «Юты» Ингрэма, Вашингтон проиграл
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Peter Casey-Imagn Images / Reuters

Капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин одним броском шайбы травмировал вратаря «Юты» Коннора Ингрэма в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Статистика матча доступна на сайте лиги.

Инцидент произошел в первом периоде матча, который проходит в Вашингтоне. Овечкин нанес мощный бросок во вратаря, после которого шайбу забросил Пьер-Люк Дюбуа. Встреча завершилась в серии буллитов проигрышем «Вашингтона».

Овечкин занимает второе место по количеству голов (879) в регулярных чемпионатах НХЛ. Отставание от лидирующего по этому показателю Уэйна Гретцки составляет 15 шайб. В лиге предполагают, что россиянин побьет рекорд канадца 10 апреля 2025-го в ходе домашнего матча «Вашингтона» с «Каролиной Харрикейнс».

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года, на протяжении всей заокеанской карьеры он играет за «Вашингтон». Вместе с клубом он в 2018 году выиграл Кубок Стэнли.

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