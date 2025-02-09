Овечкин вышел на 11-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ

Россиянин Овечкин вышел на чистое 11-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин вышел на 11-е место в списке лучших бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Статистика доступна на сайте организации.

Овечкин отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата с «Ютой». 39-летний россиянин набрал 1591 очко за карьеру. Для этого ему потребовалось 1465 матчей. Он обошел по этому показателю Фила Эспозито, на счету которого 1590 очков в 1282 играх.

Овечкин занимает второе место по количеству голов (879) в регулярных чемпионатах НХЛ. Отставание от лидирующего по этому показателю Уэйна Гретцки составляет 15 шайб. В лиге предполагают, что россиянин побьет рекорд канадца 10 апреля 2025-го в ходе домашнего матча «Вашингтона» с «Каролиной Харрикейнс».

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года, на протяжении всей заокеанской карьеры он играет за «Вашингтон». Вместе с клубом он в 2018 году выиграл Кубок Стэнли.