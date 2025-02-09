Премьер Японии сообщил о способности Трампа слушать людей

Премьер Японии Исиба заявил, что Трамп умеет слушать людей

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил, что считает хорошим результат встречи с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.

«Впечатление от него по телевидению — такой себе страшноватый дяденька. А когда поговорили с ним в жизни, оказалось, что это человек, который умеет выслушивать (...) Понятно, что у него есть разные стороны, которые он демонстрирует тому или иному», — сказал он. По словам политика, у него сложилось впечатление, что стороны в дальнейшем смогут «спокойно говорить».

Ранее агентство Reuters сообщало, что для налаживания отношений с президентом США Дональдом Трампом власти Японии могут поддержать строительство газопровода на территории Аляски длиной более 1000 километров и стоимостью 44 миллиарда долларов, хотя не нуждаются в нем.