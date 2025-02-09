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09:40, 9 февраля 2025Экономика

Причину проблем Украины с газоснабжением объяснили

Харченко: У Украины проблемы с газом из-за ударов РФ по компрессорным станциям
Вячеслав Агапов

Фото: noomcpk / Shutterstock / Fotodom  

Украина испытывает проблемы с газоснабжением из-за ударов Вооруженных сил (ВС) России по компрессорным станциям. Так объяснил причину директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко, его слова приводит РИА Новости.

Запасов топлива у Украины достаточно, однако из-за обстрелов не хватает давления для подъема газа из хранилищ.

«Были атакованы компрессорные станции, и сейчас с наших месторождений мы не можем поднимать столько газа, сколько нужно и сколько мы привыкли», — пояснил Харченко.

Ранее глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко заявил, что «Нафтогазу» в экстренном порядке придется закупать энергоресурсы, так как собственной добычи и запасов в подземных хранилищах (G{U) не покроют потребление. Цена топлива окажется вдвое дороже, подчеркнул он.

Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко оценил требуемое количество газа в миллиард кубометров. Экс-глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что объемы газа в хранилищах Украины снизились до почти критической отметки в десять процентов. Если грянут морозы, имеющегося газа не хватит для прохождения зимы, констатировал он.

По данным украинского Forbes, «Нафтогаз» уже начал импортировать газ, чтобы пройти отопительный сезон. Речь пока идет о небольших объемах поставок, но, по оценкам экспертов, на решение вопроса может понадобиться до 500 миллионов евро.

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