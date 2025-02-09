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01:00, 9 февраля 2025Спорт

«Реал» сыграл вничью с «Атлетико» в мадридском дерби

«Реал» дома сыграл вничью с «Атлетико» в мадридском дерби
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Juan Medina / Reuters

«Реал» на своем поле сыграл вничью с «Атлетико» в мадридском дерби в рамках 23-го тура чемпионата Испании. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 8 февраля, и завершилась со счетом 1:1. В первом тайме пенальти реализовал форвард гостей Хулиан Альварес. Во второй половине игры равенство восстановил Килиан Мбаппе.

«Реал» набрал 50 очков, команда осталась лидером чемпионата Испании. «Атлетико» отстает на одно очко и занимает вторую строчку.

«Реал» в следующем туре 15 февраля на выезде сыграет с «Осасуной». «Атлетико» в тот же день на своем поле примет «Сельту».

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