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07:01, 9 февраля 2025Россия

Российский военный рассказал об уничтожении польских наемников при освобождении Дзержинска

Боец Хазарьян: Военные уничтожили польских наемников при освобождении Дзержинска
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские штурмовики во время освобождения Дзержинска (украинское название — Торецк) уничтожили группу из более чем десяти польских наемников. Они находились в одном из многоэтажных домов города, рассказал боец штурмового отряда 132-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й армии из состава группировки войск «Центр» Артур Хазарьян, пишет ТАСС.

«Когда мы зашли в подъезд, там были поляки. Мы его часов за семь зачистили. Больше 10 их было», — отметил он.

Если говорить об украинских военнослужащих, добавил Артур Хазарьян, то большую часть личного состава, занимавшего позиции, составляли мобилизованные. Они часто сдавались в плен после уничтожения опытных солдат ВСУ.

7 февраля в Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль Дзержинска. По информации ведомства, в боях за город участвовали 1-я, 9-я и 132-я отдельные гвардейские мотострелковые бригады 51-й армии.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что после освобождения Дзержинск вновь стал русским городом «во всех смыслах». В свою очередь, военно-политический эксперт Ян Гагин сообщил, что Киев заранее подготовился к сдаче Дзержинска.

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