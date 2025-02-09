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13:56, 9 февраля 2025Бывший СССР

Точку сбора ВСУ для прорыва в Россию нашли на кладбище

Координатор подполья Лебедев: ВСУ собираются на кладбище в селе Барановка
Вячеслав Агапов

Фото: Bumble Dee / Shutterstock / Fotodom  

Вооруженные силы Украины (ВСУ) собираются для прорыва в Россию на кладбище. О найденной точке сбора сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По словам источника, личный состав украинской армии собирается на кладбище в селе Барановка Сумской области. Сейчас там находится нескольких сотен человек. Местных жителей туда не пропускают.

«Технику я не видела, она на дачах спрятана, как говорят люди, а вояк много видно. Сотни, наверное, очень много. И еще многие люди говорят, что как раз там стоят две какие-то машины и вечерами очень сильно оттуда пахнет паленым, скорее всего, жгут трупы», — приводит слова одной из жительниц Лебедев.

Ранее военкор Юрий Котенок сообщил, что в течение прошедшей ночи Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывали личный состав в район Суджи Курской области. По его данным, ВСУ за ночь перебросили из Сумской области Украины личный состав и военную технику, в том числе тяжелую.

Украина предприняла попытку контратаки в Курской области в четверг, 6 февраля. ВСУ пытались прорваться в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок в Курской области. Все атаки противника были отражены.

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