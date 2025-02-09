Трамп пригрозил Путину включением «некоторых территорий России» в Конституцию Украины

Трамп пригрозил Путину включением территорий России в Конституцию Украины

Президент США Дональд Трамп раскрыл подробности разговора с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом пишет издание «Страна» в Telegram.

Американский лидер официально подтвердил телефонный звонок Путину и заявил, что они сошлись в том, что конфликт на Украине необходимо остановить. При этом президент России напомнил, что интересы его страны должны оставаться на первом месте, так как «они уже включили некоторые территории в свою конституцию». В ответ на это Трамп пригрозил ему.

«Я сказал, Владимир, слушай, это полная чушь. Ты должен понять, я не Джо Байден. Либо ты заключаешь честную сделку, либо мы сделаем так, что некоторые российские территории окажутся в украинской конституции. И поверь мне, людям это понравится», — раскрыл он подробности разговора.

Ранее Трамп в эксклюзивном интервью на борту президентского самолета заявил, что говорил по телефону с Путиным. На вопрос о том, сколько длился разговор, президент Соединенных Штатов отвечать отказался.