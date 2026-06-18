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13:55, 18 июня 2026Мир

Президент Финляндии отреагировал на слухи о возможном нападении России на НАТО

Стубб усомнился в намерении России напасть на страны НАТО
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva / Reuters

Доказательства намерений России напасть на страны НАТО отсутствуют. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в беседе с финской газетой Hufvudstadsbladet.

«Как президент, главнокомандующий и просто финн я не вижу никаких доказательств того, что это может произойти», — отметил он.

По мнению финского лидера, конфликт на Украине может продлиться минимум три-четыре месяца.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами (ВС) Швеции Микаэль Классон заявил, что Россия якобы планирует проверить НАТО на прочность. Он отметил, что после завершения конфликта на Украине Россия может планировать взять под контроль один из островов в Балтийском море, чтобы «проверить, насколько крепко НАТО держится вместе». Он подчеркнул, что Швеция активно готовится к подобному развитию событий.

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