В аэропорту российского города ввели временные ограничения

Росавиация: в аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнего Новгорода. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

9 февраля система противовоздушной обороны (ПВО) уже сбила несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в одном из районов Воронежской области.

Помимо этого, беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Железногорск Курской области. Также сообщалось о звуках взрывов и вспышках над домами.

Ранее в Минобороны сообщили, что дежурные средства ПВО в ночь на 8 февраля сбили 36 украинских беспилотных летательных аппаратов над четырьмя российскими регионами.

