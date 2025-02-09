Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:08, 9 февраля 2025Россия

В аэропорту российского города ввели временные ограничения

Росавиация: в аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Роман Владимиров / РИА Новости

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнего Новгорода. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

9 февраля система противовоздушной обороны (ПВО) уже сбила несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в одном из районов Воронежской области.

Помимо этого, беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Железногорск Курской области. Также сообщалось о звуках взрывов и вспышках над домами.

Ранее в Минобороны сообщили, что дежурные средства ПВО в ночь на 8 февраля сбили 36 украинских беспилотных летательных аппаратов над четырьмя российскими регионами.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россиян предупредили об изъятии заброшенных участков

      Трамп поручил Секретной службе США предоставить данные о покушавшихся на его жизнь

      В России заявили о последствиях выхода США из ВОЗ

      Премьер Японии заявил о нежелании строить заводы в США при Байдене

      Диетолог оценила вред от молочных продуктов

      В США зафиксировали угрозу землетрясения и цунами

      В аэропорту российского города ввели временные ограничения

      Названа способная спровоцировать рак закуска

      Российский боец незаметно пробрался в тыл ВСУ и четыре дня ликвидировал солдат противника

      Бойцы группировки войск «Восток» уничтожили 150 БПЛА ВСУ за сутки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше