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09:04, 10 февраля 2025Из жизни

70-летний мужчина раскрыл особенности отношений с 28-летней женой

Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: @dave_jackie2818

70-летний житель США по имени Дейв рассказал о том, как живет в браке с женщиной, младше его на 42 года, уже семь лет. Об отношениях необычной пары пишет The Sun.

Как рассказал Дейв, впервые он встретился с Джеки в 2016 году. Тогда мужчина приехал из США на Филиппины отдыхать. Он хотел пообщаться с кем-нибудь из местных и зарегистрировался на сайте для знакомств. Там он и нашел будущую жену. Они понравились друг другу и договорились встретиться в кофейне.

По словам мужчины, он был так впечатлен филиппинкой, что уже через несколько месяцев после первой встречи сделал ей предложение. Пара сыграла свадьбу в феврале 2018 года, и вскоре Джеки переехала к Дейву в США. После супруги завели совместный TikTok-аккаунт, в котором стали делиться опытом и раскрыли особенности отношений с 42-летней разницей в возрасте.

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По словам супругов, хоть они давно состоят в браке, их продолжают осуждать. Многие люди обвиняют Джеки в том, что она использует Дейва ради денег и грин-карты. Женщина все отрицает. Супруги уверяют своих подписчиков, что искренне любят друг друга и совсем не обращают внимания на возраст.

Ранее сообщалось, что 88-летняя женщина и 43-летний мужчина из Аргентины отпраздновали 20 лет совместной жизни. Мужчина признался, что никогда не жалел о своем выборе и его любовь к жене никак не зависит от ее возраста.

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