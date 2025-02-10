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12:17, 10 февраля 2025Наука и техника

«Алмаз-Антей» впервые рассказал о станции «Гардения»

«Алмаз-Антей»: Станция помех «Гардения» обеспечит групповую защиту самолетов
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Двухконтейнерная станция активных помех Л203 «Гардения» способна обеспечить групповую защиту самолетов. О новинке, представленной на международной авиационно-космической выставке Aero India 2025 в Бангалоре, впервые рассказал концерн «Алмаз-Антей». На стенд российской компании обратил внимание ТАСС.

«Двухконтейнерная станция активных помех "Гардения" создана для индивидуальной, индивидуально-взаимной, а также групповой защиты самолетов путем создания помех для бортовых и наземных радаров, а также радиолокационных станций», — говорится в материалах выставки.

Отмечается, что Л203 размещается на двух точках подвески самолета и способна адаптироваться к разнообразным современным летательным аппаратам, в том числе иностранного производства.

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Также на мероприятии была показана станция помех МСП-418К для защиты истребителей МиГ-29 и МиГ-35.

В сентябре 2024 года компания «Рособоронэкспорт» сообщила, что российский комплекс РП-377ВМ1, который обеспечивает защиту от коммерческих беспилотных летательных аппаратов и мин, впервые покажут за рубежом на выставке ADEX 2024 в Баку (Азербайджан).

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