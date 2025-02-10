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17:11, 10 февраля 2025МирЭксклюзив

Будущее энергетического сотрудничества с ЕС после перекрытия газа Украиной оценили

Дипломат Масленников: Россия готова к энергетическому сотрудничеству с ЕС
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Россия готова к возобновлению энергетического сотрудничества с Европейским союзом (ЕС) после перекрытия газа Украиной. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал директор Департамента европейских проблем Министерства иностранных дел (МИД) России Владислав Масленников.

«Возможность обратить этот пагубный процесс вспять у ЕС все еще сохраняется. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности нашей страны поставлять голубое топливо в Европу», — так оценил он будущее российско-европейского сотрудничества.

При этом для возвращения к кооперации на данный момент нужна политическая воля в самой Европе, полагает дипломат. Спрос на российские энергоресурсы действительно существует, однако многим странам Евросоюза мешают политизированные установки и стереотипы в отношении РФ.

Ранее на Украине подтвердили переговоры о поставках азербайджанского газа в Европу. При этом в Киеве настаивают, чтобы речь шла исключительно об энергоресурсах из Азербайджана.

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