Дипломат Масленников: Россия готова к энергетическому сотрудничеству с ЕС

Россия готова к возобновлению энергетического сотрудничества с Европейским союзом (ЕС) после перекрытия газа Украиной. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал директор Департамента европейских проблем Министерства иностранных дел (МИД) России Владислав Масленников.

«Возможность обратить этот пагубный процесс вспять у ЕС все еще сохраняется. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности нашей страны поставлять голубое топливо в Европу», — так оценил он будущее российско-европейского сотрудничества.

При этом для возвращения к кооперации на данный момент нужна политическая воля в самой Европе, полагает дипломат. Спрос на российские энергоресурсы действительно существует, однако многим странам Евросоюза мешают политизированные установки и стереотипы в отношении РФ.

Ранее на Украине подтвердили переговоры о поставках азербайджанского газа в Европу. При этом в Киеве настаивают, чтобы речь шла исключительно об энергоресурсах из Азербайджана.