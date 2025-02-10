Четверых бездыханных мужчин нашли на съемной квартире в российском городе

В Казани четверых человек нашли на съемной квартире, спасти их не удалось

Четверых бездыханных молодых мужчин нашли на съемной квартире в Казани. Об этом сообщает Telegram-канал «Жесть Казани».

По меньшей мере двое из них учились в городских вузах. Источник канала уточнил ,что они приехали в Казань из других районов республики.

В квартире также были найдены два порошка белого и зеленого цветов. Предположительно — запрещенные вещества. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Кировской области три человека стали жертвами пожара. Позже на месте происшествия нашли еще одного бездыханного жителя.