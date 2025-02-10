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12:51, 10 февраля 2025Россия

Четверых бездыханных мужчин нашли на съемной квартире в российском городе

В Казани четверых человек нашли на съемной квартире, спасти их не удалось
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Четверых бездыханных молодых мужчин нашли на съемной квартире в Казани. Об этом сообщает Telegram-канал «Жесть Казани».

По меньшей мере двое из них учились в городских вузах. Источник канала уточнил ,что они приехали в Казань из других районов республики.

В квартире также были найдены два порошка белого и зеленого цветов. Предположительно — запрещенные вещества. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Кировской области три человека стали жертвами пожара. Позже на месте происшествия нашли еще одного бездыханного жителя.

ЖЗЛ
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