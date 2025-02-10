В России высказались об изменениях в риторике США по Украине при Трампе

Депутат Журова: Трамп открыт к решению конфликта на Украине, но пока на словах

Президент США Дональд Трамп изменил риторику США по Украине в сторону разговоров о мирном урегулировании, однако пока это только слова, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. О смене политической линии Вашингтона в отношении конфликта депутат высказалась в беседе с «Лентой.ру».

«Лучше говорить о том, что конфликт не усугубился. Уходящий президент Джо Байден добавил оружия, а Трамп начал склоняться к мирному решению конфликта, говорить об этом. Это резонансно отразилось на мнении европейских политиков, это ощущалось во многих моментах», — отметила Журова.

Он сначала назвал себе один срок для урегулирования, потом, видимо, понимая, что это невозможно, сменил его. В рамках предвыборных речей такое допустимо, чтобы набрать политических баллов и голосов. Когда было понятно, что надо уже действовать, что есть свои подводные камни, то все немножко застопорилось. (...) Пока результата нет, пока только слова Светлана Журова первый зампред комитета Госдумы по международным делам

Ранее советник американского президента по нацбезопасности Майк Уолц заявил, что власти США ведут много разговоров, в том числе деликатных, с российскими властями. Уолтц добавил, что Трамп желает добиться урегулирования конфликта на Украине, для этого он готов «облагать налогами, вводить тарифы и санкции». По его словам, на будущей неделе в Европу отправятся госсекретарь США, глава Пентагона, вице-президент и спецпосланник по России и Украине.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным, если Европа и США не бросят Киев.