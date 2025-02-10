В МИД России высказались о ситуации в Приднестровье

Галузин: Россия готова к любому развитию ситуации в Приднестровье

Россия готова к любому развитию ситуации вокруг своих граждан и военных на левобережье Днестра, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Москва неоднократно говорила, что будет адекватно реагировать на любые провокации. Дипломат напомнил, что Россия готова обеспечить защиту своих граждан, военнослужащих и военных складов в Приднестровье.

«Россия готова к любому развитию ситуации», — высказался он.

Ранее глава МИД непризнанной Приднестровской молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев заявил, что Приднестровье продолжает рассматривать Россию как основного поставщика газа. По его словам, Тирасполь может получить газ из Москвы в обход Украины.