Дочь спецпосланника Трампа заметили в руководстве фонда помощи Украине

WP: Дочь спецпосланника Трампа возглавляет фонд, поставляющий помощь Украине

Дочь входящего в администрацию американского президента Дональда Трампа спецпосланника США по Украине Кита Келлога Меган Моббс возглавляет фонд R.T. Weatherman Foundation. Об этом пишет газета The Washington Post.

«Дочь Келлога — Меган Моббс, глава R.T. Weatherman Foundation (...) [Фонд] работал на Украине с начала войны», — пишет издание, отмечая, что организация передает помощь Киеву через границу с Румынией.

Ранее сообщалось, что Келлог планирует представить президенту США Дональду Трампу планы по урегулированию конфликта на Украине. Он захотел встретиться и скоординировать действия с официальными лицами из каждой страны НАТО.