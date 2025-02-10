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17:20, 10 февраля 2025Мир

Дочь спецпосланника Трампа заметили в руководстве фонда помощи Украине

WP: Дочь спецпосланника Трампа возглавляет фонд, поставляющий помощь Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Дочь входящего в администрацию американского президента Дональда Трампа спецпосланника США по Украине Кита Келлога Меган Моббс возглавляет фонд R.T. Weatherman Foundation. Об этом пишет газета The Washington Post.

«Дочь Келлога — Меган Моббс, глава R.T. Weatherman Foundation (...) [Фонд] работал на Украине с начала войны», — пишет издание, отмечая, что организация передает помощь Киеву через границу с Румынией.

Ранее сообщалось, что Келлог планирует представить президенту США Дональду Трампу планы по урегулированию конфликта на Украине. Он захотел встретиться и скоординировать действия с официальными лицами из каждой страны НАТО.

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