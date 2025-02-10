МИД Финляндии вызвал российского посла

МИД Финляндии вызвал посла РФ из-за возможного нарушения воздушного пространства

Министерство иностранных дел (МИД) Финляндии вызвал посла России в связи с якобы имевшим место нарушением российским самолетом воздушных границ. Об этом сообщило финское ведомство в соцсети X.

Отмечается, что МИД потребовал провести расследование предполагаемого вторжения в воздушное пространство. Детали возможного происшествия не приводятся.

Вечером 10 февраля портал Yle сообщил, что в воздушном пространстве Финляндии вдоль границы с Россией пролетел британский самолет-разведчик.

Ранее Финляндия направила самолет-разведчик к границе с Россией. Служба пограничной разведки страны отправила его в восточную часть Финского залива для сбора дополнительных данных после ЧП с танкером Koala в порту Усть-Луга.