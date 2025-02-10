Грибообразное облако и пожар после падения дрона на российский жилой дом сняли на видео

Грибообразное облако после падения дрона в Краснодарском крае сняли на видео

Грибообразное облако и пожар после падения дрона на жилой дом в поселке Афипский Краснодарского края сняли на видео. Кадры публикует Telegram-канал Kub Mash.

На выложенных очевидцем кадрах видно, что высота облака составляет несколько метров. Издание отмечает, что в доме в момент падения дрона находилась семья из трех человек.

Кроме поселка Афипский удару подвергся жилой комплекс «Центральный» в Краснодаре. Обломки беспилотника повредили крышу здания и окна расположенных поблизости домов. По предварительной информации, пострадавших нет.

Также сегодня, 10 февраля, сообщалось, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по жилым кварталам города Рыльск Курской области.