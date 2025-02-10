Мужчина поверил в теорию заговора и расправился с детьми из-за их змеиной ДНК

В США мужчина убил своих детей подводным ружьем из-за их змеиной ДНК

Житель штата Калифорния, США, похитил собственных детей и расправился с ними из-за одержимости теориями заговора. Об этом сообщает New York Post.

В августе 2021 года Мэтью Тейлор Коулман должен был поехать в отпуск с женой Эбби и их двумя детьми — двухлетним Калео и десятимесячной Рокси. Однако вместо этого он, ничего не сказав супруге, посадил детей в фургон и уехал. Позже выяснилось, что мужчина привез Калео и Рокси на какую-то ферму в Мексике. Там он заколол их гарпуном и уехал. Детские останки нашел владелец фермы. Он сообщил об этом в полицию, и Коулмана быстро задержали.

В ходе допросов выяснилось, что мужчина одержим конспирологической теорией QAnon. Согласно ей, миром правит международная секта педофилов-кровопийц, которая мешает Дональду Трампу и патриотам США навести в стране порядок. Коулман заявил, что QAnon заставил его поверить, что в его детях есть змеиная ДНК, опасная для человечества. Он хотел защитить людей, поэтому и расправился с Калео и Рокси.

Коулмана оставили за решеткой до вынесения приговора. Как рассказывают полицейские, он также утверждает, что весь мир — матрица, а он — Нео — главный герой одноименного фильма. В тюрьме Коулман неоднократно пытался себя изувечить: резался бритвой, пытался захлебнуться в унитазе, бился головой об пол.

Адвокаты мужчины пытаются доказать, что он не может предстать перед судом из-за глубоких психологических проблем. Однако пока им не удается отсрочить слушание. Оно назначено на 18 февраля.

Ранее сообщалось, что мужчина из штата Висконсин, инсценировавший свое исчезновение на озере и сбежавший в Европу, вернулся в США. Поначалу он отказывался приезжать обратно даже ради оставшихся детей, но в конце концов оказался дома.

